Ruba bottiglie di champagne da un negozio individuato e arrestato

Un uomo ha tentato di rubare nove bottiglie di champagne da un supermercato Conad, ma è stato subito individuato dai carabinieri e arrestato. Dopo aver preso le bottiglie, ha cercato di nascondere la sua identità fornendo false generalità. I militari lo hanno fermato all’uscita, recuperando tutta la merce rubata.

A finire in manette uno straniero, residente a Castellammare di Stabia, beccato dopo aver rubato diversa merce dagli scaffali dell'attività commerciale Ruba 9 bottiglie di champagne dal Conad, poi ai carabinieri fornisce false generalità. Viene arrestato. L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai carabinieri di Mercato San Severino. A finire in manette uno straniero, residente a Castellammare di Stabia, beccato dopo aver rubato diversa merce dagli scaffali dell'attività commerciale. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it Ruba nove bottiglie di champagne: bloccato dai carabinieriUn uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato nove bottiglie di champagne di lusso. Leggi anche: Rubò capi per 5mila euro in negozio e bottiglie di vino da 250 euro: arrestato Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ruba bottiglie di champagne da un negozio, individuato e arrestato; Collecchio, ruba 17 bottiglie di alcolici dal supermercato e fugge dall'uscita di emergenza: denunciato. Ruba bottiglie di champagne da un negozio, individuato e arrestatoA finire in manette uno straniero, residente a Castellammare di Stabia, beccato dopo aver rubato diversa merce dagli scaffali dell'attività commerciale ... salernotoday.it Banda assalta il ristorante: rubati astici e champagne pregiatiIl commando ha agito con precisione chirurgica in meno di cinque minuti. E' il terzo furto negli ultimi 2 anni per il Rusticone ... napolitoday.it Collecchio, ruba 17 bottiglie di alcolici dal supermercato e fugge dall'uscita di emergenza: denunciato x.com E' stato portato in carcere dalla polizia (e aveva anche dato in escandescenze spaccando bottiglie): https://primadituttomantova.it/cronaca/ruba-due-volte-in-un-giorno-nello-stesso-supermercato-poi-si-scopre-che-doveva-essere-in-carcere/ facebook