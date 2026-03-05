Ardea l’aggressione al Boschetto | 17enne arrestato dopo la fuga dalla comunità

A Ardea, i carabinieri hanno arrestato un 17enne del posto dopo un episodio di aggressione avvenuto nel parco denominato “Boschetto”. L’arresto è stato disposto su ordine del giudice e si è verificato dopo che il giovane era fuggito dalla comunità in cui si trovava. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto del ragazzo, che ora si trova a disposizione delle autorità.

Ardea, 5 marzo 2026 – I carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un 17enne del luogo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Roma, su richiesta della Procura per i Minorenni. Il provvedimento è stato disposto in aggravamento della precedente misura del collocamento in comunità, cui il ragazzo era stato sottoposto il 21 febbraio scorso, dopo che nella stessa giornata si era allontanato senza autorizzazione da una comunità per minori nel frusinate, facendo perdere le proprie tracce. A seguito di mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, i militari sono riusciti a rintracciarlo nella giornata odierna nei pressi della sua abitazione di residenza.