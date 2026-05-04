Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato a seguito di un lungo inseguimento in zona Maciachini. Il giovane, alla guida di un ciclomotore privo di patente, ha tentato di sfuggire ai blocchi stradali delle forze dell’ordine, circolando con una targa non conforme. L’episodio ha coinvolto più veicoli e ha portato all’arresto del conducente, che ora si trova a disposizione delle autorità.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il conducente a evitare i blocchi stradali?. Perché il ciclomotore circolava con una targa non conforme?. Cosa è successo nel momento in cui il giovane ha urtato l'agente?. Quali sono le conseguenze legali per la resistenza fisica manifestata?.? In Breve M.A. guidava un ciclomotore con targa artigianale non conforme alle norme.. Il conducente guidava senza patente dopo la precedente revoca del documento.. L'inseguimento ha coinvolto il passaggio contromano e l'invasione di marciapiedi.. Il ventinovenne ha urtato un agente della Polizia Locale durante la fuga.. Il 4 maggio 2026, un uomo di 29 anni è stato arrestato a Milano dopo una fuga pericolosa in zona Maciachini che ha coinvolto la Polizia Locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle a Maciachini: 29enne senza patente arrestato dopo l’inseguimento

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