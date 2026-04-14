Lions Day a Cava de' Tirreni | la prevenzione della tiroide protagonista in Piazza Duomo

Domenica 12 aprile, in Piazza Duomo a Cava de' Tirreni, si è svolto il Lions Day, dedicato alla prevenzione delle malattie della tiroide. Durante l’evento, sono stati allestiti punti informativi e di screening per sensibilizzare i cittadini su questa problematica. La giornata ha visto la partecipazione di volontari e professionisti sanitari che hanno fornito consulti gratuiti e materiale informativo sulla salute della tiroide.

In occasione del Lions Day, domenica 12 aprile, Piazza Duomo si è trasformata in un presidio di salute e solidarietà. Il Lions Club Cava-Vietri, guidato dalla Presidente Antonella D'Ascoli, ha dedicato la mattinata alla prevenzione delle patologie della tiroide, offrendo un servizio specialistico.🔗 Leggi su Salernotoday.it Lions Day 2026 a Como: una giornata di solidarietà in Piazza DuomoDomenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 10:00, la splendida Piazza Duomo farà da cornice al Lions Day, la giornata dedicata al servizio e alla... Enocultura protagonista a Cava de’ Tirreni: dal 13 al 16 marzo torna Sorsi diVinoTutto pronto a Cava de’ Tirreni per la seconda edizione di “Sorsi diVino”: dal 13 al 16 marzo il Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni,... Temi più discussi: Prevenzione diabete e neoplasia al seno: ritorna il Lions Day sul lungomare di Salerno; Prevenzione diabete e neoplasia al seno: ritorna il 'Lions Day' sul lungomare di Salerno; Il Lions Club Cosenza celebra 79esimo Lions Day con un quadrangolare calcio; Domenica 12 aprile è Lions Day: screening e consulenze sanitarie gratuite in piazza Roma. Lions Day a Cava de’ Tirreni: la prevenzione della tiroide protagonista in Piazza DuomoStampa In occasione del Lions Day, domenica 12 aprile, Piazza Duomo si è trasformata in un presidio di salute e solidarietà. Il Lions Club Cava-Vietri, guidato dalla Presidente Antonella D’Ascoli, ha ... salernonotizie.it Lions Day 2026 a Vittoria: screening gratuiti e solidarietà in piazza del Popolo domenica 12 aprileLions Day 2026 a Vittoria il 12 aprile: screening sanitari gratuiti, raccolta fondi e volontariato in piazza del Popolo dalle 9.30 alle 13. quotidianodiragusa.it Solidarietà e cultura nel week end, grande successo per Lions Day e “Innamorati di Angera” - facebook.com facebook Lions Day 2026 : al servizio di un mondo che ha bisogno. #LionsItalia #WeServe #lionsinternational #LaSpezia x.com