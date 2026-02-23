Cava de' Tirreni villetta di San Pietro intitolata a Michele Avella

Michele Avella, assistente della Polizia di Stato nato a San Pietro, ha dato il nome alla villetta davanti al Campo Sportivo di Cava de’ Tirreni. La decisione deriva dal suo impegno e dalla sua morte improvvisa. La cerimonia di intitolazione si svolgerà domani alle 10.30 nella frazione, alla presenza di familiari e rappresentanti delle forze dell’ordine. La villetta diventa così un ricordo tangibile del suo servizio alla comunità.

Nella giornata di domani (martedì 24 febbraio 2026), alle ore 10.30, a Cava de’ Tirreni nella frazione San Pietro, si terrà la cerimonia di intitolazione della Villetta antistante il Campo Sportivo all’Assistente della Polizia di Stato “Michele Avella”, nato in quella frazione il 13 febbraio 1986, deceduto a soli 36 anni in un incidente stradale l’11 febbraio 2022, mentre prestava servizio al Commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni. All’iniziativa prenderanno parte il Prefetto di Salerno, il Questore, Autorità civili e Militari locali. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

