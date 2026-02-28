A Frosinone, un uomo di 40 anni è stato denunciato dalla Polizia per aver violato il Foglio di Via e per il possesso di cocaina e hashish. Durante i controlli, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e non aveva il permesso di restare nel territorio. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’individuo.

Un uomo denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e inosservanza del Foglio di Via, questo il bilancio di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato nella parte bassa di Frosinone. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante hanno fermato il soggetto già destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal Questore di Frosinone nell’ottobre 2024. L'operazione a Frosinone Il controllo e il rinvenimento delle sostanze Il contesto dei controlli nel capoluogo Il provvedimento del Foglio di Via L’operazione a Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è inserito nell’ambito delle attività ordinarie di controllo del territorio, finalizzate a prevenire e contrastare la crescita dei reati nella zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Viola il foglio di via e viene trovato con cocaina e hashish a Frosinone, denunciato un 40enne

Trovato con in tasca l'hashish già suddiviso in dosi, denuncia e foglio di via per un 20enneLa scoperta nel corso di un controllo effettuato in un esercizio commerciale: al giovane, residente fuori regione, è stata constatata anche la sua...

Frosinone, beccato in città nonostante il Foglio di Via: denunciato dalla PoliziaIl personale della Polizia di Stato ha denunciato un uomo per la violazione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viola.

Temi più discussi: Viola il foglio di via obbligatorio: 34enne denunciata; Viola il foglio di via e circola con arnesi da scasso a Lusciano vicino Caserta, arrestato 28enne; Dario Calogero, la sicurezza come diritto e come mercato: la scommessa di Viola vista da un investitore ESG; Deve stare lontana da Lentate, ma si aggira nel parcheggio del supermercato.

Viola il foglio di via e ha con sé cocaina e hashish: denunciatoLa Polizia di Stato nella mattinata di ieri ha denunciato un uomo di circa 40 anni, residente in provincia, per detenzione di sostanza stupefacente e inottemperanza al figlio di via. Nello specifico, ... ciociariaoggi.it

Viola il foglio di via e circola con arnesi da scasso a Lusciano vicino Caserta, arrestato 28enneUn giovane di 28 anni è stato arrestato a Lusciano per aver violato la sorveglianza speciale e trovato con arnesi da scasso. virgilio.it

Primavera, Cesena- #Fiorentina: Romagna amara, viola sconfitti x.com

Ti è mai successo di… @gianlucafru @ciropriello @vera.e.viola #sanremo #sanremo2026 #casakisskiss - facebook.com facebook