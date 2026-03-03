Atripalda controlli anti-furto | 30enne denunciato e foglio di via per un altro uomo

I Carabinieri di Atripalda hanno svolto un’operazione contro i furti in abitazione, denunciando un uomo di 30 anni di nazionalità georgiana con documenti falsi e proponendo il foglio di via per un cittadino bulgaro. Durante i controlli sono stati verificati diversi soggetti e sono state adottate misure per prevenire ulteriori reati.

Atripalda, controlli dei Carabinieri: denunciato 30enne irregolare e proposta espulsione per un altro stranieroProsegue senza sosta l'azione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive...