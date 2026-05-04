Frosinone tenta estorsione per la restituzione di un cellulare | arrestata una 34enne

A Frosinone, una donna di 34 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata estorsione e ricettazione. L’intervento si è svolto nella zona centrale della città, e l’arresto è stato effettuato al termine di un’operazione di polizia. La donna è coinvolta in un episodio legato alla richiesta di restituzione di un cellulare.

La Polizia di Stato ha arrestato a Frosinone una donna di 34 anni con l’accusa di tentata estorsione e ricettazione, al termine di un intervento nella parte bassa del capoluogo.L’operazione è scattata dopo una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura. Una pattuglia delle Volanti è.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Chiede soldi per restituire il cellulare rubato al Carnevale di Civita Castellana, arrestata per estorsioneUna donna di 40 anni è stata arrestata per estorsione dai carabinieri di Nepi e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civita... Tenta di strangolare la compagna con un guinzaglio, arrestata una 23ennePAVIA, 24 APR – Ha aggredito la sua compagna colpendola con il manico di una scopa e poi cercando di strangolarla con un guinzaglio per cani. Panoramica sull’argomento Frosinone, straniero tenta la rapina di una macchina e poi strattona i poliziotti: arrestato a faticaL'episodio si è verificato nella parte bassa di Frosinone, protagonista un 36enne nigeriano. Nei giorni scorsi era stato fermato armato di roncola ... tunews24.it Minacce ed estorsione all'avvocato Gabriele Picano, un uomo finisce ai domiciliari con il braccialettoLa Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza del Gip del Tribunale che dispone gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo indagato per stalking ... ilmessaggero.it