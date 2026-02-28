Chiede soldi per restituire il cellulare rubato al Carnevale di Civita Castellana arrestata per estorsione

Una donna di 40 anni è stata arrestata dai carabinieri di Nepi e del Nucleo operativo di Civita Castellana con l’accusa di aver chiesto soldi per restituire il cellulare rubato durante il Carnevale di Civita Castellana. L’arresto è avvenuto a seguito di indagini condotte dalle forze dell’ordine. La donna è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

