Catanzaro-Frosinone 2-2 rimonta di carattere dei giallazzurri Le pagelle

Nella 27ª giornata di Serie B, il match tra Catanzaro e Frosinone si è concluso 2-2, con i giallazzurri che hanno recuperato due reti e portato a casa un punto. La partita si è giocata sul campo del Catanzaro, che ha subito la rimonta del Frosinone. Le pagelle dei protagonisti sono state pubblicate a seguito dell'incontro.

Il Frosinone rimonta due reti e strappa un punto prezioso sul campo del Catanzaro nella 27ª giornata di Serie B. Allo Stadio Nicola Ceravolo finisce 2-2 al termine di una gara ricca di emozioni, con la squadra di Alvini capace di reagire dopo il doppio svantaggio.La cronacaParte forte il.