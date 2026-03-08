Frosinone-Sampdoria 3-0 giallazzurri troppo forti per questa Doria Le pagelle

Da frosinonetoday.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Serie B tra Frosinone e Sampdoria, i giallazzurri si sono imposti con un risultato di 3-0. La partita si è giocata allo stadio Stirpe, dove il Frosinone ha segnato con Fiori, Raimondo e Corrado. La formazione di Massimiliano Alvini ha dominato l'incontro, portando a casa una vittoria che ha fatto esultare il pubblico presente.

In rete Fiori, Raimondo e Corrado. I ciociari si portano a -2 dal Monza secondo Il Frosinone ritrova la vittoria e fa esultare lo “Stirpe”. Nella 29ª giornata di Serie B la squadra di Massimiliano Alvini supera con un netto 3-0 la Sampdoria grazie alle reti di Fiori, Raimondo e Corrado. Una gara dominata dall’inizio alla fine dai giallazzurri, che tornano così a -2 dal Monza, secondo in classifica. Dopo il pareggio contro il Pescara, il Frosinone torna subito in campo tra le mura amiche dello Stadio Benito Stirpe. L’avversaria è una Sampdoria in crescita dopo un avvio di stagione complicato. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi, scendono in campo con grande determinazione e sfiorano subito il vantaggio dopo pochi secondi con Raimondo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Catanzaro-Frosinone 2-2, rimonta di carattere dei giallazzurri. Le pagelleIl Frosinone rimonta due reti e strappa un punto prezioso sul campo del Catanzaro nella 27ª giornata di Serie B.

Frosinone-Venezia 1-2, i giallazzurri perdono lo scontro al vertice. Le pagelleIl Frosinone si arrende al Venezia e alla sfortuna: i lagunari passano allo Stirpe 2-1.

Approfondimenti e contenuti su Frosinone Sampdoria 3 0 giallazzurri....

Temi più discussi: Frosinone-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Foti, ancora assente Gregucci; Frosinone - Sampdoria in Diretta Streaming | DAZN IT; Frosinone-Sampdoria 8 marzo 2026: orario, arbitro e statistiche della 29a giornata; quote Frosinone Sampdoria: il pronostico sui doriani.

frosinone sampdoria frosinone sampdoria 3 0Frosinone-Sampdoria 3-0, crollo blucerchiato e contestazioneFrosinone – Crollo verticale per la Sampdoria allo Stirpe contro il Frosinone, sconfitta per 3-0 e una prestazione in cui non c'è nulla da salvare. Match mai in discussione in Ciociaria, con il gol di ... ilsecoloxix.it

frosinone sampdoria frosinone sampdoria 3 0Frosinone-Sampdoria 3-0, le pagelle: Ghedjemis inarrestabile, Raimondo bomber di razza. Viti un disastroFROSINONE-SAMPDORIA: IL RISULTATO FINALE FROSINONE Palmisani 6 - Spettatore non pagante. ? A. Oyono 6.5 - Cross al bacio per la rete di Fiori. Dal 51’. tuttomercatoweb.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.