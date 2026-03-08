Frosinone-Sampdoria 3-0 giallazzurri troppo forti per questa Doria Le pagelle

Nel match di Serie B tra Frosinone e Sampdoria, i giallazzurri si sono imposti con un risultato di 3-0. La partita si è giocata allo stadio Stirpe, dove il Frosinone ha segnato con Fiori, Raimondo e Corrado. La formazione di Massimiliano Alvini ha dominato l'incontro, portando a casa una vittoria che ha fatto esultare il pubblico presente.

In rete Fiori, Raimondo e Corrado. I ciociari si portano a -2 dal Monza secondo Il Frosinone ritrova la vittoria e fa esultare lo "Stirpe". Nella 29ª giornata di Serie B la squadra di Massimiliano Alvini supera con un netto 3-0 la Sampdoria grazie alle reti di Fiori, Raimondo e Corrado. Una gara dominata dall'inizio alla fine dai giallazzurri, che tornano così a -2 dal Monza, secondo in classifica. Dopo il pareggio contro il Pescara, il Frosinone torna subito in campo tra le mura amiche dello Stadio Benito Stirpe. L'avversaria è una Sampdoria in crescita dopo un avvio di stagione complicato. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi, scendono in campo con grande determinazione e sfiorano subito il vantaggio dopo pochi secondi con Raimondo.