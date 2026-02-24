Sanremo 2026 gli abiti di LDA e AKA 7even al Festival | look e stilista

LDA e AKA 7even indossano abiti scelti per Sanremo 2026, evento che celebra la musica italiana. La loro scelta stilistica deriva da stilisti noti, che hanno creato look con dettagli accurati. LDA sfoggia un completo elegante in tonalità scure, mentre AKA 7even opta per un outfit più audace e colorato. Entrambi hanno deciso di puntare sull’effetto visivo, attirando l’attenzione del pubblico e della stampa. La loro presenza sul palco si distingue anche attraverso le scelte di stile.

. Quali sono gli abiti di LDA e AKA 7even al Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora i due cantanti hanno deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito tutti gli abiti indossati dagli artisti al Festival di Sanremo 2026: In aggiornamento. Lo stilista degli abiti di LDA e AKA 7even. Qual è lo stilista di LDA e AKA 7even per il Festival di Sanremo 2026? I due artisti durante la kermesse canora saranno seguiti dalla stylist Ylenia Puglia, la stessa di J-Ax. Streaming e tv. Abbiamo visto gli abiti di LDA e AKA 7even al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Lda e Aka 7Even al 76° Festival di Sanremo con “Poesie Clandestine”Lda e Aka 7Even partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston il brano “Poesie Clandestine”.

LDA e Aka 7even portano l’amore al Festival: “Sanremo? Non lo vinceremo ma vogliamo fare bene e divertirci”LDA e Aka 7even partecipano a Sanremo 2026 portando un brano intitolato Poesie clandestine.

