Sanremo 2026 LDA e Aka 7even chi sono | da Amici al palco dell’Ariston insieme

(Adnkronos) – LDA (Luca D'Alessio) e Aka 7even (Luca Marzano) sono in coppia in gara al Festival di Sanremo 2026 al via il 24 febbraio. I due artisti, entrambi lanciati dal talent Amici di Maria De Filippi, approdano insieme all’Ariston in coppia con il brano ‘Poesie Clandestine’. Si tratta della seconda partecipazione per entrambi, dopo le esperienze individuali: Aka 7even nel 2022 con ‘Perfetta così’ e LDA nel 2023 con ‘Se poi domani’. Luca D’Alessio, in arte LDA, nasce a Roma il 27 marzo 2003 e cresce a Napoli. Figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, si avvicina alla musica fin da bambino, studiando pianoforte e chitarra e iniziando presto a scrivere i primi brani. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

