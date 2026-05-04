Durante il ComiCon, gli attori principali di “From 4” hanno annunciato la nuova stagione, descrivendola come divertente e molto rivelatrice. Durante l’evento, uno di loro ha proposto anche di realizzare una versione ambientata a Napoli, intitolata “From Napoli”. La presentazione ha suscitato l’interesse dei presenti, che hanno seguito con attenzione le anticipazioni sugli sviluppi futuri della serie.

Napoli, 4 maggio 2026 – «Possiamo anche fare una versione napoletana: From Napoli». Il suggerimento arriva da Aka7even, uno dei due fan d'accezione insieme a LDA, che hanno fatto da speciali Ciceroni a Catalina Sandino Moreno e Scott McCord nei sotterranei della città partenopea durante l'ultima giornata del ComiCon. La stessa in cui la coppia di attori ha presentato la quarta stagione di From al pubblico. Disponibile su Paramount+, la serie racconta i tentativi di un gruppo di persone provenienti da parti diverse degli Stati Uniti di abbandonare una città apparentemente isolata dal resto del mondo e dalla quale è impossibile comunicare con l'esterno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “From 4”, al ComiCon McCord e Sandino Moreno presentano la nuova stagione: «Divertente e molto rivelatrice»

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