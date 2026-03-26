Il tennista italiano si prepara per una partita importante contro un avversario statunitense, con inizio alle 18.00 ora italiana. Un commentatore ha commentato che Sinner mostra un lato più complesso rispetto all’immagine di freddo e preciso spesso associata a lui, sottolineando come le lingue straniere possano far emergere aspetti diversi della personalità.

Jannik Sinner scenderà in campo alle ore 18.00 italiane per affrontare lo statunitense Frances Tiafoe nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami: dopo aver superato in due set il bosniaco Dzumhur, il francese Moutet e l’altro padrone di casa Michelsen, il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato ad affrontare il numero 19 del seeding sul cemento della Florida, dove è il grande favorito per il trionfo finale dopo aver già dettato legge al Masters 1000 di Indian Wells. Il campione in carica di Wimbledon conduce per 4-1 nei precedenti con il 28enne americano: l’ultimo risale alla vittoriosa finale del Masters 1000 di Cincinnati, mentre per... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner come un robot? Petkovic: “C’è molto di più. Divertente in tedesco, le lingue fanno emergere la personalità”

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