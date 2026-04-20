La Guardia di Finanza ha sequestrato 200 milioni di euro e iscritto nel registro degli indagati undici imprenditori, nell’ambito di un’operazione contro una maxi frode fiscale. L’indagine ha riguardato crediti d’imposta ottenuti in modo illecito, portando al sequestro di somme ingenti e al coinvolgimento di diverse persone nel tentativo di evadere le tasse. La vicenda si è sviluppata nella zona di Varese.

È di undici imprenditori indagati e 200 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha portato alla luce un sofisticato sistema di frode fiscale finalizzato all’ottenimento illecito di crediti d’imposta milionari. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha coinvolto società e soggetti economici in numerose province italiane, con l’obiettivo di tutelare gli interessi dell’Erario e contrastare la criminalità economico-finanziaria. Le indagini e la scoperta della frode Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa si è conclusa nei giorni scorsi, dopo un lungo lavoro svolto dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Varese, sotto la direzione della Procura di Busto Arsizio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Varese, maxi frode fiscale e sequestro di 200 milioni di euro in crediti d’imposta: 11 imprenditori nei guai

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