Frenata secca della metro a Cadorna diversi passeggeri feriti | una persona ha tentato di gettarsi sotto al treno

Questa mattina alla stazione di Milano Cadorna, un individuo ha tentato di gettarsi sotto il treno in arrivo. Per evitare l’impatto, il conducente ha effettuato una frenata improvvisa, provocando un forte contraccolpo che ha causato feriti tra i passeggeri presenti a bordo. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi testimoni e le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e il soccorso.

Una persona questa mattina avrebbe tentato di gettarsi sotto la metro a Milano Cadorna. Per evitare l'impatto il treno ha dovuto frenare bruscamente e il forte contraccolpo ha causato diversi feriti tra i passeggeri a bordo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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