Parco Regionale Dei Castelli Romani Venerdì 20 incontro sull’escursionismo nel territorio Sabato 21 a Tor Caldara ad Anzio Il Sentiero delle Parole…

Il Parco Regionale dei Castelli Romani ospita due eventi nel weekend: un incontro sull’escursionismo venerdì 20 e la manifestazione “Il Sentiero delle Parole” sabato 21 a Tor Caldara, Anzio. La prima iniziativa mira a coinvolgere appassionati e principianti, offrendo consigli e percorsi pratici. La seconda propone letture e performance lungo il sentiero costiero, attirando visitatori di tutte le età. Entrambi gli appuntamenti si svolgono in luoghi suggestivi del parco, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio. La partecipazione è aperta a tutti, senza prenotazione.

Cronache Cittadine PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) – I programmi e gli eventi del fine settimana al Parco. Venerdì 20 L'articolo Parco Regionale Dei Castelli Romani. Venerdì 20 incontro sull’escursionismo nel territorio. Sabato 21 a Tor Caldara ad Anzio “Il Sentiero delle Parole”. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Parco Regionale Dei Castelli Romani. Venerdì 20 incontro sull’escursionismo nel territorio. Sabato 21 a Tor Caldara ad Anzio “Il Sentiero delle Parole”… Parco dei Castelli Romani. Domenica 15 Febbraio “Urbantrek geologico” a Rocca Priora e “Una casa per tutti” alla Riserva di Tor Caldara ad AnzioDomenica 15 febbraio il Parco dei Castelli Romani si anima con due eventi. Leggi anche: Anzio. Sabato 17 Gennaio “La Notte dei Gufi” alla Riserva Naturale Regionale Tor Caldara Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Parco Regionale Dei Castelli Romani. Educazione ambientale con i Guardiaparco. Lezioni in aula con la Scuola secondaria di 1° grado L. Pietrobono di Frosinone; L’altra Roma, prima di Roma; Tutela degli anfibi ai Pantani della Doganella: riparte il progetto del Parco dei Castelli Romani. Le piogge stanno aiutando, ecco perché | Rocca Priora; L’altra Roma, prima di Roma. Marino, il Parco dei Castelli Romani incontra gli studenti del Liceo Artistico: in progetto una mostra nel Bosco del FerentanoI Guardiaparco e i volontari del Servizio Civile Universale del Parco dei Castelli Romani hanno incontrato gli studenti dell’Istituto di Istruzione ... castellinotizie.it Tutela degli anfibi ai Pantani della Doganella: riparte il progetto del Parco dei Castelli Romani. Le piogge stanno aiutando, ecco perché | Rocca PrioraIl Parco dei Castelli Romani ha espresso un sentito ringraziamento alla Societas Herpetologica Italica, ad Acea e al Comune di Rocca Priora per la collaborazione che ha reso possibile questo progetto, ... castellinotizie.it #Licenza è un comune immerso nel Parco Regionale Naturale Monti Lucretili con origini antiche. Da non perdere la Villa di Orazio e il Museo Civico Oraziano, il Palazzo Baronale e la Chiesa della Beata Vergine Immacolata. Scopri di più visitlazio.com/licen x.com accordo triennale tra Provincia di Frosinone e Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi per rafforzare vigilanza, prevenzione e sicurezza nelle aree protette facebook