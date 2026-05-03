Jean-Luc Mélenchon, leader del movimento di sinistra radicale La France Insoumise, ha annunciato ufficialmente di essere candidato alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Con poche parole, ha dichiarato: “Sì, sono il candidato”, lasciando intendere la volontà di partecipare alla competizione elettorale. La sua candidatura rappresenta un passo importante per il suo movimento politico, che ha sempre sostenuto posizioni di sinistra severa.

“ Sì, sono il candidato “. Poche e semplici parole quelle di Jean-Luc Mélenchon, leader di La France Insoumise (LFI), movimento di sinistra radicale. Ospite del programma “20 heures” di TF1, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per il 2027 alle presidenziali in Francia. “Sono state l’urgenza e il contesto a determinare la decisione indomita”, ha affermato Mélenchon. “No, non ho cambiato idea. La discussione non verteva su chi fosse il candidato migliore, ma su chi fosse il più preparato per la situazione futura ”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “ Per noi è semplice. C’è una squadra, un programma e un solo candidato “. Si tratta della sua quarta candidatura consecutiva, dopo quelle del 2012, 2017 e 2022.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, Mélenchon annuncia di essere candidato alle presidenziali

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