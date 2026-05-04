Sono emerse due testimonianze che contestano la presenza dell’indagato al momento dell’omicidio di Francesco Sessa, avvenuto mercoledì scorso a Ibiza. Il 35enne di Pagani è stato colpito con un coltello, e le autorità continuano a raccogliere prove per chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini proseguono senza aver ancora escluso o confermato eventuali coinvolgimenti.

Mentre proseguono le indagini sull'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di Pagani ucciso con una coltellata a Ibiza, mercoledì scorso, al vaglio degli investigatori potrebbero finire ora due testimonianze. Va ricordato che, proprio sabato scorso, la Giudice di Istanza di Ibiza, Carmen Martin, ha convalidato la custodia in carcere per A.D., 45enne originario di Avellino, principale sospettato del delitto. Il quotidiano "Diario de Ibiza" ha raccolto la testimonianza di una persona molto vicina all'indagato, collega di lavoro nell'azienda di autonoleggio auto dove lo stesso è impiegato. La persona in questione ha riferito che è "impossibile che fosse lui l'assassino", poichè secondo la sua versione, al momento dei fatti l'uomo stava consegnando un veicolo a un cliente all'aeroporto di Ibiza.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Francesco Sessa ucciso a Ibiza, spuntano 2 testimonianze: «L'indagato non era lì»

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