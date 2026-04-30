chi era francesco sessa il 35enne italiano ucciso a ibiza

Un giovane italiano di 35 anni è deceduto sulla spiaggia di Platja d'en Bossa a Ibiza. Originario di Pagani, nel Salernitano, si trovava sull’isola al momento dell’incidente. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sull’accaduto o sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Era originario di Pagani, in provincia di Salerno, Francesco Sessa, il 35enne accoltellato e ucciso a Ibiza in pieno giorno. L'aggressione sarebbe avvenuta nell'area di Platja d'en Bossa, frequentatissima d'estate. La vittima, secondo i media locali, sarebbe stata vista da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo. Un colpo al torace sarebbe stato fatale. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza l'aggressore si sarebbe dato alla fuga., Per oltre un'ora, i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Inizialmente, si...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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