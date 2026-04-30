La Guardia Civil spagnola ha identificato l'uomo italiano ucciso con una coltellata a Ibiza mercoledì 29 aprile. Si tratta di Francesco Sessa, 35 anni, originario di Pagani, in provincia di Salerno. La vittima era presente sull’isola in quel momento e l’incidente ha portato a un’indagine da parte delle autorità locali. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

È stato reso noto dalla Guardia Civil spagnola chi è l’uomo italiano ucciso con una coltellata nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Ibiza: si tratta di Francesco Sessa, 35 anni e originario di Pagani (Salerno). Il giovane viveva sull’isola spagnola da circa dieci anni e lavorava come pizzaiolo in un locale del centro chiamato “Pummarola Ibiza”, come ricorda Salerno Today. Il ricordo della vittima. Chi lo ha conosciuto non si dà pace per quanto avvenuto: a Ibiza lo conoscevano per il fatto di essere un "bravo ragazzo, lontano da giri strani". Come è logico, sia gli italiani a Ibiza ma anche gli abitanti di Pagani sono sotto choc per un evento del genere.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francesco Sessa, chi era l’italiano ucciso a coltellate a Ibiza

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