Francesca Romana Cerri | Il teatro è l’ultimo centro di civiltà in cui si producono contenuti

Di recente, un’attrice ha attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni sul ruolo del teatro nella società. In un’intervista, ha affermato che il teatro rappresenta l’ultimo luogo in cui si producono contenuti culturali autentici. La sua presenza sul palco nei mesi scorsi ha suscitato discussioni e ha portato alla ribalta il tema della funzione sociale e culturale del teatro nel tempo presente.

Intervista a un’attrice che, nei mesi scorsi, ha fatto parlare di sé per la sua notevole performance sul palco del Teatro ‘Ugo Betti’ di Roma: una sorta di ‘vox populi’ che dal quartiere Balduina è arrivata sino a noi e che proprio non potevamo ignorare Nei mesi scorsi, è andato in scena, presso il Teatro ‘Ugo Betti’ di Roma, lo spettacolo il ‘Duello’ di Luigi Cerri. Un atto unico che ha segnalato la notevole performance di Francesca Romana Cerri, bravissima nell’interpretare sul palco un intenso confronto psicologico con il proprio analista, interpretato da Tommaso Barbato, al fine di analizzare le zone più oscure della mente. Più che uno spettacolo narrativo in senso tradizionale, la pièce ha ricostruito un’esperienza sospesa tra analisi e sogno, dove realtà e inconscio si confondono.🔗 Leggi su Funweek.it

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