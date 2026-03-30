Negli ultimi anni, alcune giovani attrici hanno ampliato il loro ruolo nel cinema, passando dalla recitazione alla regia e alla produzione di film. Queste figure si sostengono reciprocamente e promuovono iniziative condivise. La loro presenza si inserisce in un periodo successivo a movimenti come il #MeToo, che hanno portato maggiore attenzione alle questioni di rispetto e pari opportunità nel settore cinematografico.

H anno avuto un solo, piccolo vantaggio: sono arrivate dopo. Dopo il #MeToo. Dopo quelle che hanno deciso di lamentarsi pubblicamente del gender pay gap, ovvero il divario salariale di genere (Patricia Arquette, premio Oscar per Boyhood, Gillian Anderson, Sienna Miller) o della difficoltà di lavorare come registe e producer. Bene, tutto questo è finito, o quasi. Le Millennial si sono prese mezza Hollywood e la Gen Z punta all’altra metà. Jennifer Lawrence ai Golden Globe: «Se non vinco, vado via». Ma poi esulta per Emma Stone X Leggi anche › Il vero stile? Inizia a 30 anni. Le star più fashion da seguire, look dopo look Da Margot Robbie a Zendaya, così le trentenni si prendono Hollywood. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le giovani dive stanno cambiando il mondo del cinema: non si limitano a recitare, ma dirigono e producono i film in cui credono. E soprattutto si sostengono l’un l’altra. In nome di una nuova sorellanza

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