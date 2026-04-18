L'ex senatore Filippi sequestrato e rapinato bottino da 3 milioni | Mi hanno puntato una pistola in faccia

Un ex senatore è stato vittima di una rapina e sequestro nella sua villa ad Arcugnano. Quattro uomini armati hanno fatto irruzione nell’abitazione, minacciando con una pistola l’ospite e la famiglia, tenendoli in ostaggio per circa un’ora. Durante l’assalto, i rapinatori hanno portato via un bottino di circa tre milioni di euro. L’uomo ha riferito di essere stato puntato una pistola in faccia durante l’episodio.