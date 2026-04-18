L'ex senatore Filippi sequestrato e rapinato bottino da 3 milioni | Mi hanno puntato una pistola in faccia
Un ex senatore è stato vittima di una rapina e sequestro nella sua villa ad Arcugnano. Quattro uomini armati hanno fatto irruzione nell’abitazione, minacciando con una pistola l’ospite e la famiglia, tenendoli in ostaggio per circa un’ora. Durante l’assalto, i rapinatori hanno portato via un bottino di circa tre milioni di euro. L’uomo ha riferito di essere stato puntato una pistola in faccia durante l’episodio.
Rapina con sequestro ad Arcugnano nella villa dell’ex senatore Alberto Filippi. L'imprenditore vicentino è stato aggredito da quattro banditi armati nella sua villa, minacciato con una pistola e tenuto in ostaggio con la famiglia per un’ora. Il bottino si aggira intorno ai 3 milioni di euro, indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Alberto Filippi ex senatore Lega sequestrato e rapinato in villa a Vicenza, bottino da 3 milioni di euroL’ex senatore leghista Alberto Filippi è stato rapinato nella propria abitazione.
L’ex senatore della Lega Filippi rapinato e sequestrato nella sua villa con la famiglia: bottino da milioni di euroL’ex senatore della Lega e imprenditore vicentino Alberto Filippi è stato rapinato e sequestrato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: L’attività diplomatica italiana all’estero – 17 aprile 2026; LUX Turns Ads into Algorithm Cleansers Designed to Influence Social Feeds; Cortei e Appia Run, a Roma oggi e domani strade chiuse e bus devi.
Vicenza: ex senatore della Lega Alberto Filippi sequestrato e rapinato nella sua villaUna rapina organizzata in grande stile con il sequestro di un'intera famiglia all'interno di una villa nel vicentino ai danni dell'imprenditore ed ex senatore della Lega Alberto Filippi. tg.la7.it
L’ex senatore Filippi sequestrato e rapinato, bottino da 3 milioni: Mi hanno puntato una pistola in facciaRapina con sequestro per l'ex senatore della Lega e imprenditore vicentino Alberto Filippi. L'uomo è stato sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano, in provincia di Vicenza, da un gruppo di ... fanpage.it
L'ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano (Vicenza) e lo hanno tenuto sequestrato per circa un'ora. Il bottino è di circa x.com
L’ex senatore leghista Filippi rapinato e sequestrato nella sua villa con la moglie e le figlie - facebook.com facebook