Francesca Manzini al GF Vip | Ho il cuore innamorato ma non è di Raimondo Todaro

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha rivelato di essere ancora innamorata di un uomo con cui ha avuto una relazione, conclusa alcuni mesi fa. Ha descritto questa persona come un uomo di 58 anni, di carnagione mista e senza capelli biondi o scuri. La showgirl ha precisato che il suo cuore è ancora legato a questa persona, anche se non si tratta di Raimondo Todaro.

Francesca Manzini si confessa al GF Vip e svela di essere ancora profondamente legata a un uomo che non è Raimondo Todaro, nonostante la relazione sia ufficialmente naufragata mesi fa: "Lui ha 58 anni, non è biondo né moro, è più sale e pepe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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