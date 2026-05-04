Franca Florio | passeggiata raccontata dedicata alla regina senza corona di Palermo
Una passeggiata raccontata storico-letteraria dedicata alla “regina senza corona” di Palermo: l’indimenticabile Donna Franca Florio, musa, icona di stile e figura di spicco dell’élite internazionale tra Otto e Novecento, tra le personalità più affascinanti della Belle Époque. Tra i fasti del bel.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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