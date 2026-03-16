Da piazza Marina al teatro Massimo | tour in centro alla scoperta dei Florio i sovrani senza corona di Palermo

Sabato 21 marzo alle 16 e domenica 22 marzo alle 10:30, un tour guidato attraversa il centro di Palermo, partendo da piazza Marina e arrivando al teatro Massimo. L’itinerario si concentra sui luoghi legati alla famiglia Florio, una delle famiglie più influenti della città. I partecipanti potranno scoprire i siti storici e le testimonianze che raccontano la loro presenza nel cuore della città.

Sabato 21 marzo alle 16 e domenica 22 marzo alle 10:30, viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio. Da piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala, dal piano di San Giacomo a via Materassai, dove i Florio ebbero la drogheria e la prima casa. Proseguiremo poi per la città ottocentesca rivivendo la storia della Fonderia Oretea e dell'Esposizione Nazionale del 189192 per concludere al Teatro Massimo, vivida espressione della “Belle Époque”. Un viaggio nella storia attraverso la vita, le imprese e gli amori, che portarono una famiglia di aromatari calabresi a diventare i signori di Palermo e i protagonisti del mondo della finanza e dell’alta società internazionali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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