Morgan Grey il gatto mandellese che ha scritto un libro sulla sua vita da re

In attesa di scoprire se diventerà un caso letterario, è senza dubbio degno di curiosità il libro Cinquanta sfumature di micio di Morgan Grey, simpatico e affascinante gattone mandellese.Ovviamente si tratta di una geniale trovata letteraria: il volume è scritto da Giordana Bonacina, che in.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il giornalista di "Mattino 5" ha scritto un libro molto poco rassicurante sulla situazione dell'Europa e in generale sulla condizione dell'umanità. Che va letto, per capire meglio e studiare qualche rimedioViviamo nell’illusione che le foto dei nostri figli siano davvero nelle nuvole (cloud)… E invece si poggiano su una infrastruttura tecnologica...

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