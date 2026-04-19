Filo spinato il libro di Rita Maria La Boria a Ronchis
A Ronchis, il Comune e la Commissione cultura organizzeranno la presentazione del libro
Il Comune di Ronchis insieme con la Commissione cultura, presenterà nella Sala consiliare il libro Filo spinato di Rita Maria La Boria. Sarà per giovedì 23, alle 18.30. Dialogherà con l' autrice Maura Pontoni, responsabile editoriale de l'Orto della Cultura. Il libro, che verrà presentato è il.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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