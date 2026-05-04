Fossano hashish sulla finestra del carcere | arrestato l’uomo

Un uomo è stato arrestato a Fossano dopo aver posizionato un pacchetto di hashish sulla finestra del carcere. Gli agenti hanno scoperto la sostanza durante un controllo e hanno immediatamente fermato il sospetto. La droga era stata lasciata in modo tale da poter essere consegnata ai detenuti che si trovavano all’interno. Le autorità stanno ora indagando sulle modalità con cui l’uomo è riuscito a introdurre la sostanza nel penitenziario.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'uomo a posizionare la droga sulla finestra?. Chi sono i detenuti che attendevano il pacchetto di hashish?. Dove si trovava esattamente il punto di passaggio della sostanza?. Perché le indagini ora puntano ai legami tra l'arrestato e il carcere?.? In Breve Tentativo avvenuto sabato pomeriggio intorno alle ore 14:15 presso la chiesa interna.. Sequestrati circa 100 grammi di hashish dal davanzale della finestra del carcere.. Leo Beneduci, segretario OSAPP, ha lodato la professionalità degli agenti intervenuti.. Indagini in corso per accertare i legami tra l'arrestato e i detenuti.. Gli agenti della Polizia penitenziaria hanno arrestato un uomo a Fossano sabato pomeriggio, dopo che questi aveva lasciato circa 100 grammi di hashish su una finestra del carcere vicina alla chiesa interna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fossano, hashish sulla finestra del carcere: arrestato l’uomo Notizie correlate Fuga dalla finestra: arrestato il criminale che sfuggiva al carcere? Cosa sapere I Carabinieri arrestano un 45enne a Fornovo di Taro durante un tentativo di fuga. Tenta di introdurre hashish in carcere, arrestato poliziotto penitenziarioTempo di lettura: 2 minutiUn poliziotto della penitenziaria in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 57enne Alessandro Mauro,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aveva lasciato 100 grammi di hashish su una finestra del carcere di Fossano, arrestato; Hashish alla finestra del carcere, un arresto nel Cuneese; Hashish in carcere, tentativo sventato a Fossano; Tenta di passare hashish nel carcere: arrestato. Aveva lasciato 100 grammi di hashish su una finestra del carcere di Fossano, arrestatoL'intervento della Polizia lodato dall'Osapp: «Si tratta di un risultato che testimonia l’elevata professionalità e dedizione degli operatori del corpo» ... quotidianopiemontese.it Hashish alla finestra del carcere, gli agenti penitenziari di Fossano arrestano il messaggeroCento grammi di droga nel pacchetto che un cittadino albanese, presumibilmente in contatto con detenuti, aveva lasciato nei pressi della chiesa interna all’istituto ... cuneodice.it FOSSANO (Cuneo) - facebook.com facebook