Fuga dalla finestra | arrestato il criminale che sfuggiva al carcere

Durante un tentativo di fuga, i Carabinieri hanno fermato un uomo di 45 anni a Fornovo di Taro. L’uomo, con precedenti per omicidio, stava cercando di scappare da un luogo di detenzione. Dopo l’arresto, è stato trasferito in una Casa Lavoro in Abruzzo. La vicenda ha attirato l’attenzione per il tentativo di fuga e la successiva cattura.

? Cosa sapere I Carabinieri arrestano un 45enne a Fornovo di Taro durante un tentativo di fuga.. Il soggetto con precedenti per omicidio viene trasferito in una Casa Lavoro in Abruzzo.. I Carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro hanno arrestato un uomo di 45 anni nella mattinata del 21 aprile, bloccandolo proprio mentre tentava una fuga disperata da una finestra per sfuggire al ritorno in carcere. L’episodio si è consumato nell’abitazione del cittadino straniero, il quale era stato sottoposto a misure di libertà vigilata nel borgo di Fornovo. La notizia ha scosso la tranquillità locale, coinvolgendo un soggetto con un passato criminale estremamente denso e complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga dalla finestra: arrestato il criminale che sfuggiva al carcere Notizie correlate Salta dalla finestra e fugge nei campi per evitare il carcere: 22enne arrestato (anche) per evasione dai domiciliariCarbonara al Ticino (Pavia), 23 febbraio 2026 – Quando ha visto i carabinieri si è lanciato dalla finestra, al primo piano, scappando per le campagne... Torino, lancia la droga dalla finestra del cucinino per sfuggire al controllo: arrestato 48enneUn arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito a Torino dalla Polizia di Stato. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Follia nel pomeriggio: spara ai passanti dalla finestra di casa e si barrica dentro. Due persone ferite; Amerikatsi Venerdì 24 aprile in prima serata; Arrivano i carabinieri in casa e cerca di disfarsi della droga lanciandola dal balcone: arrestato; Coppia arrestata a Vacallo, C’è reale pericolo di fuga. Condannato per tentato omicidio, cerca il salto nel vuoto per sfuggire al carcere, arrestato 45enneUn tentato omicidio alle spalle, una lunga scia di reati e un’ultima, disperata fuga dalla finestra finita tra le braccia dei militari. Si è conclusa ... parmapress24.it Tenta di fuggire saltando dalla finestra: arrestato un 45enne pluripregiudicato a FornovoHa provato il tutto per tutto con uno scatto verso la finestra, ma i carabinieri lo hanno fermato un istante prima del salto. Si è chiusa così, nella mattinata del 21 aprile a Fornovo, la lunga scia d ... gazzettadiparma.it Fuga a tutta velocità dopo il furto a motore acceso - facebook.com facebook