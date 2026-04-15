Tenta di introdurre hashish in carcere arrestato poliziotto penitenziario

Un poliziotto penitenziario di 57 anni è stato arrestato mentre cercava di introdurre hashish all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. L’arresto è stato eseguito durante un controllo all’interno dell’istituto, dove sono state trovate sostanze stupefacenti. Il poliziotto, in servizio presso la struttura, è stato fermato e portato in custodia per le verifiche del caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Un poliziotto della penitenziaria in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 57enne Alessandro Mauro, è stato arrestato mentre cercava di introdurre hashish nell’istituto carcerario. In particolare il poliziotto è stato arestato in flagranza di reato alla fine della scorsa settimana, e il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Marzia Pellegino ha convalidato il fermo disponendo per il 57enne gli arresti domiciliari. Sono stati i suoi stessi colleghi della penitenziaria ad accorgersi che Mauro, che doveva prendere servizio nel turno pomeridiano, aveva nella tasca della divisa un rigonfiamento sospetto, che poteva lasciar presumere la presenza di un pacchetto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tenta di introdurre hashish in carcere, arrestato poliziotto penitenziario Notizie correlate Tenta di introdurre cellulari in carcere con un drone: denunciato un salernitanoUn uomo di 49 anni, originario della provincia di Salerno, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi... Salerno, tenta di introdurre droga in carcere per il figlio detenuto: bloccato dalla polizia penitenziariaHa tentato di introdurre droga nel carcere di Fuorni, a Salerno, per consegnarla al figlio detenuto, ma è stato scoperto dagli agenti della polizia... Una raccolta di contenuti Si parla di: Droga pronta per lo spaccio: arrestato 43enne in Costa d'Amalfi. Tenta di introdurre hashish in carcere, arrestato poliziotto penitenziarioUn poliziotto della penitenziaria in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 57enne Alessandro Mauro, è stato arrestato mentre cercava di introdurre hashish nell'istituto carcera ... ansa.it Caserta, tenta di introdurre hashish in carcere: arrestato poliziotto penitenziarioGrave caso di violazione dei doveri per un poliziotto 57enne in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere di ... msn.com