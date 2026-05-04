Fossacesia celebra San Nicola | torna il mito degli 883 in piazza

A Fossacesia si rinnova la tradizione di celebrare San Nicola con il ritorno del concerto degli 883 in piazza. La manifestazione prevede l’esibizione di brani più famosi della band, tra cui alcuni che hanno segnato un’epoca. Lo spettacolo sarà accompagnato da una performance multidisciplinare, con ballerine coinvolte e effetti speciali che arricchiranno l’evento. La serata si svolgerà in piazza Fantini, in un’atmosfera di festa e musica.

? Cosa scoprirai Quali brani iconici canteranno gli 883 Mania in Piazza Fantini?. Come sarà strutturato lo spettacolo multidisciplinare con ballerine ed effetti speciali?. Chi curerà la gestione artistica e tecnica dell'intero evento?. Cosa accadrà in piazza dopo il concerto per mantenere alta l'energia?.? In Breve Evento in Piazza Fantini venerdì 8 maggio dalle ore 21.30.. Show multidisciplinare con ballerine e scenografie curato da Power Eventi e On Stage.. Ingresso gratuito per celebrare la festa patronale di San Nicola.. DJ set dance e pop previsto dopo il concerto degli 883 Mania.. Venerdì 8 maggio la piazza Fantini di Fossacesia ospiterà l’883 Show con gli 883 Mania per celebrare la festa di San Nicola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fossacesia celebra San Nicola: torna il mito degli 883 in piazza Notizie correlate Nostalgia 883 e cena cantata: il 13 marzo il 55 Milano celebra il mito di Max Pezzali con la Cisco BandIl tempio del lounge milanese in via Pier della Francesca si trasforma in un unico grande coro: un viaggio negli anni ’90 tra aperitivo gourmet,... Nicola Romeo: la Basilicata celebra il mito dell’Alfa RomeoIl Consiglio Regionale della Basilicata ospiterà giovedì 23 aprile 2026, alle ore 10:30, nella Sala 3 situata al piano terra, la conferenza stampa... Panoramica sull’argomento Si parla di: 883 Show a Fossacesia: l’8 maggio Piazza Fantini celebra i mitici anni ’90; Fossacesia celebra gli anni ’90: arriva l’883 Show in Piazza Fantini il 8 maggio.