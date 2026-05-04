Forza Italia Marina Berlusconi resta fuori | linea politica a Tajani

Il tesoriere di Forza Italia ha confermato che la famiglia Berlusconi non avrà ruoli nelle decisioni del partito. La linea politica viene affidata a Tajani, senza coinvolgimenti familiari. La questione riguardava anche Marina Berlusconi, che rimane esclusa da eventuali responsabilità. Non ci sono state dichiarazioni di altri membri o dettagli su eventuali ripercussioni interne. La conferma ufficiale è arrivata attraverso una comunicazione interna del partito.

Nessuna volontà di interferire nelle scelte diForza Italiada parte diMarina Berlusconi.Secondo fonti interne, la presidente diFininvestnon intende scendere in campo né imporre una propria linea politica. La gestione del partito resta nelle mani del segretario nazionaleAntonio Tajani,con cui mantiene un confronto costante basato sustima reciproca. A chiarire ulteriormente la posizione è intervenuto il tesoriere del partito,Fabio Roscioli,con una lettera riservata inviata dopo le tensioni inCampania. Il documento risponde a una richiesta dicommissariamento o di reggenzaavanzata da alcuni esponenti locali critici verso la gestione regionale. Roscioli invita a mantenere il confronto su un piano politico e non personale, richiamando tutti alrispetto della “grammatica istituzionale”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Forza Italia, Marina Berlusconi resta fuori: linea politica a Tajani Notizie correlate Leggi anche: Forza Italia, Marina Berlusconi non dà linea partito e si confronta con Tajani: tesoriere Roscioli richiama campani a unità Forza Italia, si allontana l’incontro tra Tajani e Marina BerlusconiComplici l’agenda fitta di impegni della presidente di Mediaset e le festività pasquali, ma anche l’infuocato clima geopolitico, si allontana... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Forza Italia, spunta documento azzurri in Campania: Partito deteriorato, commissariamento o comitato reggenza; FI, l’uomo di Marina B.: Tenetela fuori dai litigi; Letizia Moratti: Tensioni dentro Forza Italia? Siamo un caso raro di confronto. Da Marina Berlusconi riflessione autorevole; Lo sguardo di Forza Italia verso sinistra. Forza Italia, l’uomo di Marina Berlusconi: Tenetela fuori dai litigiLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Forza Italia, l’uomo di Marina Berlusconi: Tenetela fuori dai litigi pubblicato il 4 Maggio 2026 a firma di Giacomo Salvini ... ilfattoquotidiano.it Fine vita, Forza Italia spinge per la legge | Il piano di Marina Berlusconi: FdI e Lega tolgano veto al ddlFine vita, Forza Italia (coi Berlusconi) puntano alla legge entro fine legislatura: il dialogo nel Centrodestra e i veti contro derive di eutanasia ... ilsussidiario.net Cannizzaro annuncia il primo congresso regionale di Forza Italia: tanti ministri, deputati e senatori in arrivo da Roma | DETTAGLI - facebook.com facebook Supermedia YouTrend, Forza Italia all’8,3%: minimo da due anni Ogni settimana YouTrend elabora per #SkyInsider la Supermedia, una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto effettuati dai principali istituti italiani x.com