Forza Italia Giovani Parma | Alfonso Fedi nominato Segretario Cittadino

Da parmatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Italia ha annunciato la nomina di Alfonso Fedi come nuovo Segretario Cittadino di Forza Italia Giovani a Parma. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal partito e rappresenta un cambiamento nella guida del movimento giovanile locale. La nomina è avvenuta recentemente e coinvolge direttamente l'organizzazione a livello cittadino.

Forza Italia annuncia la nomina di Alfonso Fedi a Segretario Cittadino di Forza Italia Giovani, un incarico importante che segna un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza del movimento giovanile sul territorio. «È per me un grande onore e una grande responsabilità essere stato nominato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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