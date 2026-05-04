Forza Italia Giovani Parma | Alfonso Fedi nominato Segretario Cittadino

Forza Italia ha annunciato la nomina di Alfonso Fedi come nuovo Segretario Cittadino di Forza Italia Giovani a Parma. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal partito e rappresenta un cambiamento nella guida del movimento giovanile locale. La nomina è avvenuta recentemente e coinvolge direttamente l'organizzazione a livello cittadino.

Forza Italia annuncia la nomina di Alfonso Fedi a Segretario Cittadino di Forza Italia Giovani, un incarico importante che segna un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza del movimento giovanile sul territorio. «È per me un grande onore e una grande responsabilità essere stato nominato.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Forza Italia, Martusciello sceglie Rubano segretario cittadino a BeneventoComune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Portici:... Forza Italia, Martusciello nomina Rubano segretario cittadino di BeneventoIl segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, ha nominato l’onorevole Francesco Rubano segretario cittadino del partito a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: De Lellis (Forza Italia Giovani): False le accuse dei Gd sull'intitolazione della sala consiliare di Spoltore; Forza Italia, Minardo scrive agli iscritti: Spazio ai giovani e più attenzione ai territori; Forza Italia Giovani, Capuana nominato responsabile nazionale per le autonomie locali; Da Forza Italia giovani Umbria 'solidarietà ad Arianna Ciccone'. Forza Italia Giovani Parma: Alfonso Fedi nominato Segretario CittadinoSoddisfazione è stata espressa dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Matteo Agoletti: La nomina di Alfonso Fedi rappresenta una scelta di rinnovamento e fiducia nei giovani ... parmatoday.it Incarichi nazionali in Forza Italia Giovani per Daniele Marcelli (Avigliano Umbro) ed Elia Franciosa (Alviano)Il primo, vicesindaco, nominato responsabile Dipartimento Politiche Giovanili e Volontariato. Il secondo, assessore al Bilancio, a Economia, Mercati e Finanza ... corrieredellumbria.it Da Cannizzaro una "sceneggiata", ma Forza Italia Giovani risponde al PD e a Panetta: "mancanza di rispetto, siete in difficoltà" - facebook.com facebook Oggi abbiamo celebrato il 25 aprile al Cimitero Americano di Nettuno con oltre 100 ragazzi. Tra quelle lapidi c’è la storia di giovani venuti da lontano, che hanno combattuto e perso la vita affinché il nostro Paese potesse tornare libero x.com