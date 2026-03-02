Forza Italia Martusciello nomina Rubano segretario cittadino di Benevento

Il segretario regionale di Forza Italia in Campania ha annunciato la nomina di un nuovo segretario cittadino a Benevento. Si tratta di un rappresentante del partito che guiderà le attività locali in vista delle prossime elezioni comunali. La scelta riguarda un onorevole che assume ora questa responsabilità per il ruolo nel contesto politico della città. La nomina è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’organizzazione del partito a livello locale.

Il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, ha nominato l'onorevole Francesco Rubano segretario cittadino del partito a Benevento, in vista del prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale."Ho nominato l'onorevole Francesco Rubano segretario cittadino di Benevento. A lui vengono conferite ampie deleghe per l'individuazione del candidato sindaco, di concerto con gli alleati, e per la costruzione del programma. Occorre costruire una lista forte e credibile", ha dichiarato Martusciello.