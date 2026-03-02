Forza Italia Martusciello sceglie Rubano segretario cittadino a Benevento

Fulvio Martusciello ha nominato l’onorevole Francesco Rubano come nuovo segretario cittadino di Forza Italia a Benevento. La nomina include deleghe sulla scelta del candidato sindaco e sulla definizione del programma elettorale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante per il partito nella città.

Comune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Portici: Domenica di violenza domestica, interviene il figlio che ha la peggio. Carabinieri arrestano 46enne Solofra (AV): Inquinamento fiume Sarno. I Carabinieri denunciano un imprenditore. Sequestrata l’azienda conciaria UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Lo spadista napoletano conquista il terzo posto agli Italiani Under 23, confermandosi tra i... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Forza Italia, Martusciello sceglie Rubano segretario cittadino a Benevento Forza Italia, Martusciello nomina Rubano segretario cittadino di BeneventoIl segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, ha nominato l’onorevole Francesco Rubano segretario cittadino del partito a... Forza Italia Benevento, Rubano annuncia nuove nomine provincialiUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Aggiornamenti e notizie su Forza Italia. Temi più discussi: Referendum, il sì in affanno e FI accusa la Lega di scarso impegno; Morte Domenico, Meloni: Autorità faranno piena luce. La Russa: Ingiustizia | Il Fatto Quotidiano - Il Fatto Quotidiano; FdI blinda l’unità coi simboli, la scelta a Forza Italia. Nargi vacilla, il Pd chiama gli alleati; Inchiesta Dolce Vita, Nargi archiviata: Una macchina del fango. FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SANREMO: MARTUSCIELLO (FI CAMPANIA), SAL DA VINCI VINCE E REGALA UN ORGOGLIO CHE RESTA»SANREMO: MARTUSCIELLO (FI CAMPANIA), SAL DA VINCI VINCE E REGALA UN ORGOGLIO CHE RESTA ... agenziagiornalisticaopinione.it FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SANITÀ: MARTUSCIELLO (FI), RIMUOVERE DIRETTORE GENERALE MONALDI»(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// ... agenziagiornalisticaopinione.it Divieto di dimora in Campania nei confronti del consigliere regionale Giovanni Zannini, attualmente nelle file di Forza Italia, e degli imprenditori Luigi e Paolo Griffo, padre e figlio, titolari della Spinosa Spa. Secondo quanto reso noto dagli inquirenti, i tre sono r - facebook.com facebook Piazza in Lucina a Roma davanti alla sede di Forza Italia x.com