La squadra di basket prepara l'esordio nella post-season con due partite contro l'Avellino al PalaDozza, in programma giovedì e sabato per i quarti di finale di Serie A2. La Fortitudo, guidata da coach Attilio Caja, affronta questa fase con l'obiettivo di proseguire la stagione e conquistare la promozione. Le gare rappresentano un passaggio decisivo in un percorso che si conclude con la possibile qualificazione alle semifinali.

Giungerà Avellino sui passi della Fortitudo di coach Attilio Caja, che giovedì e sabato inaugurerà la post-season al PalaDozza per gara-uno e gara-due dei quarti di finale di A2. Ai play-in la spunta dunque la compagine campana di coach Gennaro Di Carlo, che stacca il pass in volata contro la Juvi Cremona 81-75 (i lombardi erano reduci dal successo al primo turno contro Torino 59-56) grazie alle prove mastodontiche di Blake Francis, arrivato in biancoverde a fine aprile e a referto con 34 punti e 33 di valutazione, e Jaren Lewis, 19 punti e 31 di valutazione. Un biglietto da visita non indifferente quello dell’Unicusano, che in regular...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, ora testa ad Avellino. Parte la rincorsa alla promozione

Notizie correlate

I comitati del No ad Avellino: "Ora la responsabilità di dare voce alla Costituzione"Referendum sulla giustizia, riflessioni dopo la vittoria: giovani protagonisti, società civile in prima linea e una sfida che ricomincia Palazzo...

La Fortitudo travolge Forlì e blinda il terzo posto. Caja si gode il dominio: "Ora testa ai playoff"Una prova di forza schiacciante, quasi un allenamento agonistico più che un derby di vertice.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Fortitudo, ora testa ad Avellino. Parte la rincorsa alla promozione; La Fortitudo travolge Forlì e blinda il terzo posto. Caja si gode il dominio: Ora testa ai playoff; La Fortitudo stravince a Forlì ma non basta, andrà ai playoff; Serie A2, il tabellone completo: Play-In, Playoff e Playout.

Fortitudo, ora testa ad Avellino. Parte la rincorsa alla promozioneGiungerà Avellino sui passi della Fortitudo di coach Attilio Caja, che giovedì e sabato inaugurerà la post-season al PalaDozza per gara-uno e gara-due dei quarti di finale di A2. Ai play-in la spunta ... ilrestodelcarlino.it

La Fortitudo stravince a Forlì ma non basta, andrà ai playoffLa Effe si presenta da terza forza del campionato e da seconda della griglia alle spalle di Pesaro ... corrieredibologna.corriere.it

Tra poco Tutti al PalaBorrelli di Scauri a tifare Fortitudo Scauri Ingresso gratuito. - facebook.com facebook