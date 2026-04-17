Consorzio Asi Caserta Tar respinge la sospensiva Legittimo commissariamento della Regione

Il Tar Campania ha respinto la richiesta di sospensiva riguardante il commissariamento del Consorzio Asi di Caserta deciso dalla Regione. La decisione permette alla Regione di continuare con le procedure di commissariamento senza interruzioni, confermando la legittimità dell’atto. La vicenda riguarda le modalità con cui la Regione ha gestito la nomina del commissario e la gestione temporanea del consorzio. La decisione giunge in una fase delicata della vicenda.

Il Tar Campania respinge la richiesta di sospensiva e, almeno in questa fase, dà ragione alla Regione nella delicata vicenda che riguarda il Consorzio Asi di Caserta e il commissariamento disposto dalla giunta regionale.Con un’ordinanza emessa dalla Prima Sezione, il Tribunale amministrativo ha.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Asi Caserta, stallo sui nuovi vertici: decisiva la pronuncia del Tar Campania sulla sospensivaLa trattativa per il rinnovo dei vertici del Consorzio Asi di Caserta resta ferma, appesa alla decisione del Tar Campania. Consorzio Asi di Caserta al capolinea: scatta il commissariamento dopo mesi di stallo e tensioni istituzionaliScaduti i termini per il rinnovo degli organi, la Regione Campania pronta a nominare un commissario: si chiude l’era Pignetti tra ricorsi, rinvii e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Consorzio Asi Caserta, Tar respinge la sospensiva. Legittimo commissariamento della Regione; ASI - Fondazione e Coplus fuori dal Consorzio: il TAR dà ragione a Fico e Bonavitacola, corretto il commissariamento; Asi Caserta, stallo sui nuovi vertici: decisiva la pronuncia del Tar Campania sulla sospensiva; Nodo Asi, domani la pronuncia del Tar: si attende la decisione. ASI - Fondazione e Coplus fuori dal Consorzio: il TAR dà ragione a Fico e Bonavitacola, corretto il commissariamento21:23:34 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dal Consorzio ASI Caserta contro la Regione Campania. Con ordinanza emessa il 15 aprile 2 ... casertafocus.net Asi a Confindustria, 'oneri conformi a indirizzi Regione'In piena ottemperanza alla sentenza del Tar Campania e nel rispetto della delibera della Giunta Regionale, il Consorzio Asi ha provveduto all'adeguamento delle tariffe consortili, recependo ... ansa.it https://www.ilgiornaledicaivano.it/2026/04/13/alla-reggia-di-caserta-la-presentazione-dellultima-pubblicazione-fotografica-di-antonio-biasiucci/ - facebook.com facebook