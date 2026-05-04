Formula 1 Antonelli vince Gp Miami davanti a McLaren Beffa per Leclerc

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Miami, quarta prova del Campionato di Formula 1. La gara si è svolta domenica 3 maggio in Florida, con il pilota italiano della Mercedes che ha tagliato il traguardo davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. La corsa ha visto anche una battuta d’arresto per il pilota monegasco, che non è riuscito a completare la gara come previsto.

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota italiano della Mercedes ha trionfato nella quarta gara del Mondiale di scena in Florida, precedendo le due McLaren dell'inglese Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri. Quarto posto per l'altra Mercedes di George Russell, quinta la Red Bull con l'olandese Max Verstappen. Beffato all'ultimo giro Charles Leclerc, sesto all'arrivo con la Ferrari ma in lotta per il podio fino a tre giri dal traguardo quando accusa problemi alla monoposto. Dopo la bandiera a scacchi il monegasco è stato penalizzato 20 secondi per essere andato più volte fuori pista durante i giri finali ed è stato così 'retrocesso' in ottava posizione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Formula 1, Antonelli vince Gp Miami davanti a McLaren. Beffa per Leclerc Notizie correlate F1 Gp Miami highlights: vince Antonelli, ma che beffa per LeclercGara emozionante e ricca di colpi di scena a Miami, dove Kimi Antonelli vince un Gran Premio importantissimo, che lo lancia sempre di più in testa al... Formula 1, Gp Miami: Antonelli, fantastica pole davanti a Verstappen e Leclerc. Kimi: “Dedicata a Zanardi”MIAMI – Pole position storica e una dedica carica di emozione ad Alex Zanardi per uno dei talenti più luminosi della Formula, Kimi Antonelli. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: F1, Kimi Antonelli vince il Gp di Miami davanti a Norris e Piastri. VIDEO; Antonelli fa la storia: terzo GP consecutivo vinto a Miami; F1 | Antonelli inarrestabile: vince anche a Miami e fa tris davanti alle McLaren. Ferrari in difficoltà; Kimi Antonelli vince anche il Gp di Miami, terzo di fila: e ora allunga nel Mondiale. Beffa Leclerc all'ultimo giro. Formula 1, Kimi Antonelli non si ferma più: vince anche a Miami e allunga nel MondialeTerza vittoria stagionale per il pilota Mercedes, già leader della classifica. Dopo la pole record, l’italiano conferma il suo momento magico ... affaritaliani.it Formula 1, ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del MondialeAndrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, ha chiuso la gara ... cremonaoggi.it Il pilota bolognese ha guadagnato con Mercedes il terzo Gran Premio di Formula 1 consecutivo. ‘Ospite speciale’ Lionel Messi che ha provato l’auto di Kimi prima della gara - facebook.com facebook VANZINI. Il buffone della formula uno!! molto meglio vedere la su RSI ADDIO #Skysport #Skymotori #Sky x.com