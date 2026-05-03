F1 Gp Miami highlights | vince Antonelli ma che beffa per Leclerc

A Miami si è concluso un Gran Premio ricco di sorprese, con un risultato inaspettato. Kimi Antonelli si è aggiudicato la vittoria in una gara che ha visto diversi cambi di posizione e momenti di tensione tra i piloti. La corsa ha anche riservato una delusione per il pilota che, dopo aver lottato per la vittoria, ha visto sfumare il podio in modo amaro.

Gara emozionante e ricca di colpi di scena a Miami, dove Kimi Antonelli vince un Gran Premio importantissimo, che lo lancia sempre di più in testa al Mondiale. Completano il podio le due McLaren con Norris e Piastri, mentre Leclerc chiude solo sesto dopo un problema nel finale che lo costringe a perdere diverse posizioni. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1 Gp Miami highlights: vince Antonelli, ma che beffa per Leclerc Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Beffa finale per Leclerc Leggi anche: F1, GP Miami: Antonelli vince ancora, sfortuna per Leclerc Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Norris il più veloce, Kimi 2°: gli HIGHLIGHTS delle qualifiche Sprint a Miami; F1, GP Miami: highlights qualifiche Sprint. È tornato Norris, la pole è sua; F1, Gp Miami: pole per Antonelli. Norris si prende la Sprint. VIDEO; F1, GP Miami: Antonelli scatenato! Guarda gli highlights delle qualifiche. F1, Kimi Antonelli vince il Gp di Miami davanti a Norris e Piastri. VIDEOAndrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese della M ... tg24.sky.it F1, GP Miami: highlights garaKimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano, leader del Mondiale, ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la McLaren di Oscar Piastri. Sesta la Ferrari di Charles ... sport.sky.it Formula 1: 2026 Miami Grand Prix - Sprint Race Highlights. Today, we're watching the main race of the Round 19:00 CET! https://youtu.be/0XlphgCNbwQsi=umZVIBLjmqZP4ZYP #f1 #formula1 #TsunamiRT #motorsport #racing - facebook.com facebook Kimi Antonelli a Miami: "Sessione pasticciata, ma ottimista per sabato". VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP x.com