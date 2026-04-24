Sinner nervosismo a Madrid | fallisce il set point e alza il pollice

Da periodicodaily.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di oggi a Madrid, il tennista italiano ha mostrato segni di nervosismo, fallendo un set point importante e alzando il pollice in segno di frustrazione. L'incontro si è svolto su un campo all'aperto e ha coinvolto due giocatori di alto livello. La tensione in campo si è fatta evidente, con alcuni scambi caratterizzati da errori e sussulti emotivi.

(Adnkronos) – Nervosismo per Jannik Sinner a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista azzurro esordisce nel Masters 1000 spagnolo contro il francese Benjamin Bonzi, in una partita più complicata del previsto dove il numero 1 del mondo non è riuscito a esprimere al meglio il suo tennis, cadendo in momenti di vera e propria frustrazione. Durante il primo set Sinner si è guadagnato ben cinque palle break, non riuscendo però a trasformarne nessuna. Il parziale si è quindi allungato fino al tie break, dove l'azzurro ha avuto un set point sul 6-5, vedendoselo però annullare da Bonzi. La frustrazione di Sinner si è 'scatenata' con un ironico pollice alzato e indirizzato verso il suo angolo, probabilmente in disaccordo con alcune disposizioni tattiche offerte dagli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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