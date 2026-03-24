Formazione e lavoro 123 milioni per rilanciare le competenze in Sicilia
La pubblicazione dei nuovi strumenti finanziari per la formazione professionale in Sicilia segna un passaggio cruciale per le politiche attive del lavoro nell’Isola. Le principali organizzazioni datoriali degli enti di formazione e delle agenzie per il lavoro accreditate intervengono con una dichiarazione congiunta, esprimendo soddisfazione per l’avvio dell’Avviso POC n. 12026 e dell’Avviso GOL 6 – seconda finestra, sottolineandone il valore strategico per l’occupazione, lo sviluppo delle competenze e il rafforzamento del sistema produttivo regionale. Il comunicato "Come rappresentanti delle organizzazioni datoriali degli enti di formazione e delle agenzie per il lavoro accreditate in Sicilia, esprimiamo piena soddisfazione per la pubblicazione dell'Avviso POC n. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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