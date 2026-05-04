Formazione e premi i giovani al centro per guardare al futuro

Da quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella terza giornata dell’evento, il pubblico si amplia includendo risparmiatori, studenti universitari e partecipanti ai programmi scolastici. Le sessioni sono state studiate per coinvolgere un pubblico più giovane e diversificato, mantenendo la consueta attenzione sulla formazione e sui premi. La giornata si concentra su attività e interventi dedicati a chi si avvicina al mondo della finanza e dell’educazione, con l’obiettivo di offrire opportunità di apprendimento e di confronto.

COME da tradizione, la terza giornata amplia il pubblico dell’evento, con sessioni pensate per risparmiatori, studenti universitari e partecipanti ai programmi scolastici. Il programma è particolarmente ricco di format innovativi e interattivi (in foto la scorsa edizione). Apre i lavori "Terra incognita: navigare i mercati dei capitali senza mappe", alle 9.15, in sala Amber 1, cui partecipano anche studenti universitari e classi scolastiche. Alle 9:30 prendono il via in parallelo "Oltre il risparmio: strumenti pratici per il benessere finanziario", in sala amber 7, con Luigi Conte, Andrea Painini e Francesca Bertè, e "Etf in un click: il percorso digitale dell’ investitore ", in Sala Amber 5.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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