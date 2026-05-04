Domenica sera, un incidente stradale si è verificato in viale dell’Appennino a Forlì, provocando la morte di due ragazze e il ricovero in gravi condizioni di un’altra. L’incidente ha coinvolto un’auto che si è schiantata, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi.

Gravissimo incidente stradale domenica sera in viale dell’Appennino a Forlì: due ragazze sono morte e un’altra è ricoverata in gravi condizioni nello schianto di un’auto. Le tre giovani, tutte intorno ai vent’anni, viaggiavano a bordo di una vettura quando, per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha sbandato, compiendo un testacoda, ed è finita violentemente contro un albero. Nell’impatto due delle ragazze a bordo sono morte. La terza è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Ora è prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Forlì, schianto in auto: morte due ragazze e una è grave

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