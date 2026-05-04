Una nuova apparecchiatura ecografica è stata consegnata al reparto di Medicina Interna di un ospedale a Forlì, grazie a una donazione della comunità locale. L’acquisto è stato possibile attraverso una raccolta di fondi organizzata per migliorare le attrezzature sanitarie disponibili. L’arrivo del nuovo ecografo permetterà di effettuare diagnosi più accurate e rapide, contribuendo a migliorare l’assistenza ai pazienti del reparto.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le diagnosi nel reparto di Medicina Interna?. Chi ha permesso di raccogliere i fondi necessari per l'acquisto?. Come sono stati raccolti i quasi 7.000 euro tramite crowdfunding?. Perché questo nuovo strumento permetterà esami direttamente al letto del paziente?.? In Breve Crowdfunding Ginger ha raccolto 6.914 euro tramite eventi sociali e contributi cittadini.. Lions Club ha aggiunto 4.300 euro per l'acquisto dell'apparecchiatura Esaote.. La raccolta fondi è iniziata lo scorso ottobre coinvolgendo la comunità locale.. Vicesindaco Vincenzo Bongiorno e Roberto Martello hanno partecipato alla consegna ufficiale..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, nuovo ecografo al Morgagni: arriva il dono della comunità

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