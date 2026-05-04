Nella notte a Forlì, un’auto ha impattato contro un albero in viale dell’Appennino, provocando la morte di due studentesse. Una terza ragazza è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto i feriti dall’auto e avviato le operazioni di assistenza. La vettura si è capovolta dopo l’impatto con il platano. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di messa in sicurezza.

Tragico schianto nella notte in viale dell’Appennino. L’auto finisce in testacoda contro un platano, immediati i soccorsi Due ragazze di 23 e 26 anni hanno perso la vita nella tarda serata di ieri a Forlì in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo viale dell’Appennino. Una terza giovane, anche lei a bordo della stessa vettura, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso. Le vittime erano studentesse universitarie. L’incidente si è verificato intorno alle 23.30, le tre ragazze viaggiavano a bordo di una Renault Clio che stava percorrendo viale dell’Appennino in direzione monte-centro quando, per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Forlì, auto contro un albero, morte 2 studentesse: grave una terza ragazza

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