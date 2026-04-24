Forbidden fruit spoiler 24 aprile 2026 | Leyla è una spia di Nadir? Yldiz prova a…

Oggi, venerdì 24 aprile 2026, su Canale 5 alle 14.15 viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit. Nell’episodio, molti spettatori si chiedono se Leyla sia una spia legata a Nadir. Nel frattempo, Yldiz si impegna in una determinata azione, i dettagli della quale sono stati anticipati ma non ancora rivelati. La puntata suscita grande interesse tra il pubblico, in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi.

Va in onda oggi, venerdì 24 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz non si è fidata di Leyla e ha cercato di allontanarla dalla loro vita per paura che potesse mettersi tra lei e Halit. La ragazza dopo quello che ha scoperto ha preferito restare a Istanbul e sicuramente anche lei proverà a vendicarsi. Intanto Yildiz cercherà di portare Halit davanti casa di Nadir, il motivo? Vuole provare che anche Leyla è una sua spia. Leyla si è davvero alleata con il nemico di Halit? Lei riuscirà a battere Yildiz sul tempo e chiamerà Argun, con le sue parole riuscirà a tranquillizzarlo e il piano della Yilmaz fallirà.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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