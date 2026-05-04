Football americano nella week 9 della IFL successi per Guelfi Marines e Frogs

Nella nona settimana della stagione regolare della IFL 2026, sono state disputate diverse partite con vittorie per le squadre dei Guelfi, Marines e Frogs. Si tratta di un turno importante, che ha coinvolto tutte le squadre ancora in corsa per i playoff. La giornata ha visto confronti diretti e risultati che influenzeranno la classifica finale prima dell’ultimo scorcio di stagione.

Si è conclusa anche la week 9 della IFL – Italian Football League 2026, quintultimo appuntamento della regular season. Risultati importanti nel weekend con i Guelfi Firenze che stendono per 51-17 i Dolphins Ancona e proseguono nel loro percorso di testa con lo score di 5-0. Sfida equilibratissima nel primo quarto, chiuso sul 14-14, dopodiché i toscani cambiano marcia e piazzano un parziale di 28-0 nei parziali centrali. Nella sfida ai piani alti della classifica tra Frogs Legnano e Giaguari Torino, la vittoria va ai padroni di casa per 28-21 che dopo un equilibrio totale, decino la sfida nell’ultimo quarto con un 14-7 che decide tutto. Nel terzo ed ultimo match i Marines Lazio hanno avuto la meglio per 20-14 dei Rhinos Milano che rimangono ancora fermi a quota zero successi in stagione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Football americano, nella week 9 della IFL successi per Guelfi, Marines e Frogs Notizie correlate Football americano, nella week 7 della IFL successi per Frogs, Guelfi e DolphinsSi entra sempre più nel vivo della stagione regolare della IFL – Italian Football League 2026. Football americano, nella seconda settimana di IFL successi per Parma e TorinoLa IFL – Italian Football League 2026 è tornata in campo per la seconda settimana di match. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Football americano, nella week 8 successi per Panthers, Warriors e Dolphins che fermano i Frogs; Frogs Legnano sconfitti dai Dolphins nella Week 8 della Italian Football League (IFL); IFL – Snodi decisivi nella Week 08, Frogs Legnano all’esame Ancona. Guarneri: Vietato abbassare la guardia; Football americano: i Pirates si giocano tutto nella lunga trasferta a Trento. Football americano, nella week 9 della IFL successi per Guelfi, Marines e FrogsSi è conclusa anche la week 9 della IFL - Italian Football League 2026, quintultimo appuntamento della regular season. Risultati importanti nel weekend ... oasport.it Football americano, nella week 8 successi per Panthers, Warriors e Dolphins che fermano i FrogsSi è conclusa una importantissima ottava settimana della IFL - Italian Football League 2026. I tre match disputati hanno regalato spunti di interesse ... oasport.it Football americano: GLS Dolphins, non basta l'orgoglio contro i Guelfi Firenze https://www.vivereancona.it/2026/05/02/football-americano-gls-dolphins-non-basta-lorgoglio-contro-i-guelfi-firenze/74310 - facebook.com facebook